Museo Samp Doria: il 5 e il 6 gennaio una mostra dedicata a Vialli

Una mostra per celebrare un grande uomo e un altrettanto grande campione: Gianluca Vialli. È quella che il Museo Samp Doria, con il patrocinio della società, allestirà allo stadio “Ferraris” di Genova nei prossimi giorni, a un anno esatto dalla scomparsa dell’ex bomber blucerchiato.

Orari. L’esposizione – intitolata per l’appunto Un uomo, un campione, Gianluca Vialli – sarà aperta al pubblico con i seguenti orari: dalle ore 12.00 alle ore 19.00 di venerdì 5 gennaio e dalle ore 10.00 alle ore 19.00 di sabato 6 gennaio (accesso gratuito dall’ingresso 7 della Tribuna dell’impianto di Marassi).

Cuore. Maglie e palloni, fotografie e numerosi altri cimeli saranno esposti per ricordare un modello di sportivo e un autentico esempio di vita ammirato da tanti e – in particolare – entrato nel cuore di tutti i sampdoriani. Nell’ambito della mostra sarà inoltre effettuata una raccolta benefica da destinare alla Fondazione Vialli e Mauro, a cui verranno devoluti anche gli incassi dello spettacolo My name is Luca. Ballata per Vialli, organizzato per l’8 gennaio al Teatro Carlo Felice.