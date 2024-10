Next Generation Samp: al “Ferraris” il primo incontro 2024/25

Next Generation Sampdoria è ufficialmente ripartito. Nella mattinata di domenica, presso le sale ospitalità dello stadio “Ferraris”, si è infatti tenuto il primo incontro della stagione 2024/25. Un approccio iniziale per le società affiliate e quelle prossime all’affiliazione che hanno potuto conoscere le linee guida del progetto, nato con l’ambizione di diffondere la filosofia e la metodologia dell’Academy blucerchiata sul territorio nazionale e non solo.

Filo. Mission, metodologia e formazione, scouting ed eventi: questi gli argomenti trattati nel corso della presentazione orchestrata dal responsabile Claudio Lucchini, con particolare focus sulla crescita e sullo sviluppo delle società dilettantistiche sotto l’aspetto tecnico, educativo e didattico. Il tutto sotto l’attenta e immancabile supervisione della Sampdoria e dei suoi staff, che saranno sempre presenti e collaborativi. Perché? Perché ci lega un filo…