Next Generation: la Samp U17 batte i pari età della nazionale maltese

Test di prestigio nel fine settimana per la Sampdoria U17. Al “3 Campanili” di Bogliasco i blucerchiati di Ciccio Pedone hanno infatti affrontato e battuto per 1-0 i pari età dell’U17 di Malta, in Italia per una breve tournée. Il primo contatto con la nazionale giovanile rientra nel progetto Next Generation International che prevede altri test con club maltesi e un Samp Camp in programma sull’isola mediterranea nel mese di aprile 2025.