Meno due al Cagliari, sabato rifinitura e partenza

Meno due al Cagliari. In attesa del ritorno della Serie A, la Sampdoria continua la sua preparazione al centro sportivo “Gloriano Mugnaini”. Dopo la fase di riscaldamento, i blucerchiati hanno lavorato su un’esercitazione tattica e poi sui tiri in porta.

Singoli. Percorso personalizzato per Ernesto Torregrossa. Prosegue intanto il piano di recupero agonistico in campo per Ronaldo Vieira. Mikkel Damsgaard si è diviso tra terapie, fisioterapia e piscina. Assente invece Mohamed Ihattaren per motivi di famiglia. Domani, sabato, rifinitura mattutina e poi partenza in direzione Sardegna.