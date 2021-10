Qui Bogliasco: reattività, esercitazione tattica e partitella

Vigilia di campionato bagnata per la Sampdoria che nel pomeriggio è tornata a calcare il campo 1 del “Mugnaini” in vista della sfida con lo Spezia, in programma domani, venerdì, al “Ferraris” (ore 20.45). Davanti al presidente Massimo Ferrero – salito per il secondo giorno consecutivo al Poggio di Bogliasco per seguire l’allenamento della squadra -, Roberto D’Aversa e il suo staff hanno diretto sotto la pioggia una seduta caratterizzata da lavoro atletico finalizzato allo sviluppo della reattività, esercitazione tattica e partitella finale a campo ridotto. Differenziato per Albin Ekdal; programma di recupero agonistico per Mikkel Damsgaard e Ronaldo Vieira. Assente Mohamed Ihattaren. Domani, venerdì, è in programma al mattino la rifinitura.