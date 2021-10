Sono ventitré i convocati di D’Aversa per lo Spezia

Seduta di rifinitura a Bogliasco per la Sampdoria in vista della sfida con lo Spezia, in programma questa sera al “Ferraris” (20.45). Al termine dell’allenamento sul campo 1 del “Mugnaini”, Roberto D’Aversa ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la sfida con gli azzurri. Oltre allo squalificato Morten Thorsby, saranno assenti Mikkel Damsgaard, Albin Ekdal, Mohamed Ihattaren e Ronaldo Vieira. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Dragusin, Ferrari, Murru, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Trimboli, Silva, Verre, Yepes Laut.

Attaccanti: Caputo, Ciervo, Gabbiadini, Quagliarella, Torregrossa.