Tattica e torelli al “Mugnaini”, martedì pomeridiano

Continua sotto il cielo grigio di Bogliasco la marcia di avvicinamento della Sampdoria al turno infrasettimanale con l’Atalanta. Inizialmente divisa in due gruppi tra il campo 2 e la palestra del “Mugnaini”, la squadra si è ritrovata per una prima parte atletica comune e una seconda caratterizzata da torelli ed esercitazioni tattiche. Aggregati i Primavera Luigi Aquino, Marco Bontempi, Francesco Migliardi e Gerard Yepes Laut.

Vigilia. Dopo una prima parte con il gruppo, personalizzato programmato sul campo per Omar Colley; percorsi di recupero agonistico per Mikkel Damsgaard, Albin Ekdal e Ronaldo Vieira (questi ultimi anche sul campo); terapie e fisioterapia per Valerio Verre. Assente Mohamed Ihattaren. Domani, martedì, i blucerchiati torneranno al lavoro nel pomeriggio per l’allenamento della vigilia.