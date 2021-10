Ripresa in due gruppi, venerdì mattutino e partenza per Torino

La Sampdoria è tornata all’opera. Archiviato lo stop casalingo con l’Atalanta, i blucerchiati hanno immediatamente ripreso la preparazione al “Mugnaini” di Bogliasco in vista della trasferta di sabato sera in casa del Torino (ore 20.45).

Gruppi. Roberto D’Aversa e staff hanno diviso la squadra in due gruppi: lavori di scarico per i titolari della sfida con i nerazzurri; allenamento completo per il resto della rosa, rinforzato a livello numerico dai Primavera Lorenzo Di Stefano, Matteo Esposito, Francesco Migliardi e Gerard Yepes Laut. Regolarmente in campo Tommaso Augello.

Programma. Sul fronte dell’infermeria Mikkel Damsgaard, Valerio Verre e Ronaldo Vieira proseguono i rispettivi percorsi di recupero agonistico. Assente Mohamed Ihattaren. Domani, venerdì, è in programma una seduta mattutina e, nel pomeriggio, la partenza in pullman per il Piemonte.