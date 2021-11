Primo allenamento a Coccaglio per i blucerchiati di D’Aversa

Sotto il sole di Coccaglio la Sampdoria ha svolto il primo allenamento sul campo dell’Hotel Touring, sede bresciana del ritiro organizzato in vista della gara casalinga con il Bologna. Alla presenza del direttore sportivo Daniele Faggiano, Roberto D’Aversa e il suo staff hanno sottoposto i blucerchiati ad un’intensa seduta incentrata principalmente su esercitazioni tecniche e partitelle in vari spazi.

Agenda. Differenziato sul campo per Valerio Verre mentre Omar Colley, colpito da un attacco febbrile e rimasto a casa, raggiungerà i compagni soltanto per la doppia sessione in agenda domani, mercoledì. Restano a Genova i soli Ronaldo Vieira e Mikkel Damsgaard.