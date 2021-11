Forza e mini torneo di partitelle nel ritiro di Coccaglio

È cominciata con la pioggia ed è terminata con il sole a fare brevemente capolino la giornata di lavoro della Sampdoria nel ritiro di Coccaglio. In mattinata i blucerchiati hanno svolto una seduta di forza all’interno dell’Hotel Touring; nel pomeriggio Roberto D’Aversa ha invece orchestrato in prima persona un mini torneo di partitelle sul campo da gioco della stessa struttura.

Neri. A trionfare la squadra dei neri in sola divisa d’allenamento che ha avuto la meglio sulle altre due formazioni in pettorina gialla e arancione. Regolarmente a disposizione Omar Colley; assenti i soli Mikkel Damsgaard e Ronaldo Vieira, rimasti a Genova. Domani, giovedì, è in programma una seduta pomeridiana.