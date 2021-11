Ritiro concluso con una partita, venerdì mattutino a Bogliasco

Si è concluso con una sfida in famiglia il ritiro della Sampdoria a Coccaglio. Al termine della partita andata in scena sul campo dell’Hotel Touring (2-1 il risultato finale in favore dei blucerchiati in semplice divisa di allenamento su quelli in pettorina arancione: doppietta di Fabio Quagliarella e acuto di Francesco Caputo), la società e Roberto D’Aversa hanno deciso di comune accordo di concludere la permanenza nel Bresciano e di rientrare al “Mugnaini” di Bogliasco, dove domani, venerdì, la squadra sosterrà una seduta mattutina in vista della gara di domenica con il Bologna.

Singoli. Sul fronte dei singoli – oltre a Mikkel Damsgaard e Ronaldo Vieira rimasti a Genova – da segnalare gli stop precauzionali per Manolo Gabbiadini (impegnato in un differenziato sul campo) e Nicola Ravaglia (lievemente influenzato); aggregati invece all’allenamento i Primavera Luigi Aquino, Lorenzo Di Stefano e Marco Somma. Valerio Verre ha proseguito infine il proprio iter di recupero agonistico.