La Samp al lavoro: a Bogliasco partitella tattica con la Primavera

La Sampdoria è tornata al lavoro sotto il cielo grigio di Bogliasco. Privi dei sette nazionali – Kristoffer Askildsen, Bartosz Bereszynski, Omar Colley, Radu Dragusin, Albin Ekdal, Morten Thorsby e Maya Yoshida – i blucerchiati hanno ripreso gli allenamenti al “Mugnaini” con una partitella tattica pomeridiana, diretta da mister Roberto D’Aversa, al cospetto della formazione Primavera.

Agenda. Fabio Quagliarella ha svolto con il gruppo soltanto la parte di riscaldamento per poi continuare sul campo il proprio iter differenziato. Assente Ernesto Torregrossa, in permesso. Valerio Verre e Ronaldo Vieira proseguono intanto i rispettivi programmi di recupero. Terapie e fisioterapia post-intervento infine per Mikkel Damsgaard. Domani, giovedì, è in agenda una seduta mattutina.