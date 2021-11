Qui Bogliasco: tattica difensiva e partitella per i blucerchiati

È tornato il sole su Bogliasco e la Sampdoria prosegue gli allenamenti al “Mugnaini” nella sosta novembrina della Serie A. Sempre privi dei nazionali Kristoffer Askildsen, Bartosz Bereszynski, Omar Colley, Radu Dragusin, Albin Ekdal, Morten Thorsby e Maya Yoshida, Roberto D’Aversa e staff hanno sottoposto i blucerchiati ad un menù a base di riscaldamento ludico con sfide a basket, esercitazione tattica difensiva e partitella 10 contro 10 a metà campo.

Singoli. Regolarmente in gruppo Emil Audero, Julian Chabot e Fabio Quagliarella; primo test con i compagni per Valerio Verre. Aggregati i Primavera Luigi Aquino, Marco Bontempi, Lorenzo Di Stefano, Lorenzo Malagrida, Filippo Mane, Liam Perego e Marco Somma. Sul fronte dei singoli iter di recupero agonistico per Ronaldo Vieira; terapie e fisioterapia Mikkel Damsgaard; percorso individuale specifico per Ernesto Torregrossa. Domani, sabato, è prevista in mattinata l’ultima seduta della settimana.