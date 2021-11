A Bogliasco ripresa e primi rientri, mercoledì pomeridiano

La Sampdoria si è rimessa in moto in vista della trasferta di Salerno. La seduta mattutina diretta da Roberto D’Aversa e dal suo staff – alla quale hanno preso parte anche Riccardo Ciervo e i Primavera Luigi Aquino, Giovanni Bonfanti, Marco Bontempi, Lorenzo Di Stefano, Liam Perego, Lorenzo Malagrida e Marco Somma – è stata incentrata su esercitazioni tecniche, partita a tema e lavoro atletico finale.

Rientri. In attesa degli altri nazionali, al “Mugnaini” sono già rientrati Kristoffer Askildsen (prima parte in gruppo e seconda dedicata a lavori specifici al pari di Ernesto Torregrossa e Valerio Verre) e Albin Ekdal (individuale di scarico in palestra); oltre a Nik Prelec che – dopo l’infortunio al ginocchio destro subito lo scorso 6 giugno con la Primavera e la prima fase riabilitativa svolta in Slovenia – prosegue sul campo il programma di recupero agonistico al pari di Ronaldo Vieira. Terapie e fisioterapia infine per Mikkel Damsgaard. Domani, mercoledì, è in programma un allenamento pomeridiano.