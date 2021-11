FIFPRO: Thorsby vincitore del premio 2021 per l’attivismo

And the winner is… Morten Thorsby. La FIFPro, la Federazione Internazionale dei calciatori professionisti, ha annunciato il vincitore del prestigioso premio “Player Activism”, dedicato al giocatore che durante l’anno si sia distinto per il suo attivismo sociale. Il centrocampista norvegese – che nell’aprile scorso ha lanciato la sua fondazione per l’ambiente We Play Green – riceverà 10.000 dollari per poter rafforzare ancora di più l’impegno della sua organizzazione per salvaguardia dell’ecosistema contro il cambiamento climatico.

Premio. La giuria ha motivato la sua scelta, dicendo che Thorsby ha dimostrato di essere un autentico attivista, capace di cogliere al volo ogni opportunità per incoraggiare i calciatori e non solo a seguire il suo impegno. Un impegno portato avanti con costanza, dialogando con i media, ma anche con aziende, politici e istituzioni. Alla luce dell’importanza di questo tema – si legge ancora dal sito di FIFPro -, è incoraggiante pensare di avere qualcuno che ne parli e ne occupi proprio come fa il calciatore blucerchiato ogni giorno.