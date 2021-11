Nazionali: i risultati e le presenze dei sette blucerchiati

I risultati delle gare che hanno visto impegnati i blucerchiati convocati in nazionale.

Gambia – Omar Colley

Amichevole: Nuova Zelanda-Gambia 2-0 (titolare e in campo per l’intero incontro)

Giappone – Maya Yoshida

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo B: Vietnam-Giappone 0-1 (titolare e in campo per l’intero incontro)

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo B: Oman-Giappone 0-1 (titolare e in campo per l’intero incontro)

Norvegia – Morten Thorsby

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo G: Norvegia-Lettonia 0-0 (titolare, sostituito al 46′)

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo G: Olanda-Norvegia 2-0 (titolare, sostituito al 46′)

Polonia – Bartosz Bereszynski

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo I: Andorra-Polonia 1-4 (titolare e in campo per l’intero incontro)

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo I: Polonia-Ungheria 1-2 (in panchina)

Svezia – Albin Ekdal

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo B: Georgia-Svezia 2-0 (in tribuna per squalifica)

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo B: Spagna-Svezia 1-0 (titolare e in campo per l’intero incontro)

Norvegia Under 21 – Kristoffer Askildsen

Qualificazioni UEFA Euro U21 – Gruppo A: Norvegia-Finlandia 3-1 (titolare, sostituito al 67′)

Qualificazioni UEFA Euro U21 – Gruppo A: Azerbaigian-Norvegia 1-2 (non convocato per infortunio)

Romania Under 21 – Radu Dragusin

Amichevole: Italia-Romania 4-2 (titolare e in campo per l’intero incontro)