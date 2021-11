Qui Bogliasco: rientrato anche Colley, venerdì mattutino

La Sampdoria continua la marcia di avvicinamento alla trasferta di Salerno. Dopo la riunione in sala video, Roberto D’Aversa e il suo staff hanno diretto sul campo 2 del “Mugnaini” il secondo allenamento pomeridiano consecutivo, al quale ha preso parte anche Omar Colley, ultimo a rientrare dopo gli impegni internazionali. Attivazione atletica, torelli, esercitazione tecnico-tattica e partitella a tema: questo il menù della seduta alla quale hanno partecipato anche i Primavera Luigi Aquino, Lorenzo Di Stefano, Ardit Lika, Liam Perego, Luca Polli, Lorenzo Malagrida, Filippo Mane.

Singoli. Per quanto riguarda i singoli, Maya Yoshida ha svolto una seduta specifica dopo essersi sottoposto a trattamenti fisioterapici; programma di recupero completo sul campo invece per Ronaldo Vieira. Soltanto terapie e fisioterapia per Mikkel Damsgaard e Nik Prelec. Si registra infine che il ricorso per la squalifica di Adrien Silva è stato respinto: il centrocampista resta dunque indisponibile per la prossima giornata di campionato. Domani, venerdì, la squadra si ritroverà a Bogliasco al mattino.