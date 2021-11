Meno due alla Salernitana, sabato rifinitura e partenza

Meno due alla ripresa del campionato e la Sampdoria continua ad allenarsi al “Mugnaini” di Bogliasco per preparare la trasferta di Salerno. Video-analisi, riscaldamento tecnico-atletico e sviluppi tattici propedeutici alla gara in programma domenica pomeriggio all'”Arechi”: questo il menù mattutino dei blucerchiati agli ordini di Roberto D’Aversa e dello staff.

Rifinitura. Maya Yoshida ha svolto una prima fase di lavoro individuale sul campo, quindi è stato preso in cura dallo staff medico. Iter di recupero agonistico attivo in piscina per Nik Prelec, sul campo invece per Ronaldo Vieira. Soltanto terapie e fisioterapia infine per Mikkel Damsgaard. Domani, sabato, è in agenda al mattino la seduta di rifinitura e a seguire, dopo pranzo, la partenza in direzione Campania.