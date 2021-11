D’Aversa: «A Salerno una partita da uomini, io mi fido dei miei»

Alla vigilia del ritorno del campionato, Roberto D’Aversa carica la sua Sampdoria, chiamata ad uno scatto in avanti dopo un periodo avaro di punti: «Siamo fiduciosi di fare risultato positivo, pur consci dell’ambiente che troveremo a Salerno. Cosa mi aspetto dagli avversari? Principalmente voglio pensare a noi stessi. Io penso di avere un gruppo di uomini formidabili, che domani non mancheranno: mi fido dei miei calciatori. Un bravo marinaio si vede quando il mare è in tempesta: dimostriamo di essere bravi marinai».

Serenità. La classifica non è delle migliori, il che crea un po’ di pressione. Ma l’allenatore blucerchiato, a riguardo, dice: «Penso che nell’ultimo periodo abbiamo affrontato le partite con l’ansia del risultato, anche per via delle voci sul mio destino. Ho detto ai ragazzi di ragionare e pensare solo alle loro responsabilità e riguardo a quello che bisogna mettere in campo. Non ci deve essere l’ansia da prestazione, perché porta solo errori. Bisogna andare in campo con la massima serenità: ognuno deve dare più di quello che sta dando. Il presidente in settimana ha organizzato una cena per noi, è molto attivo: lo ha fatto per caricarci e darci entusiasmo. Ora è doveroso da parte nostra ricambiare tanta attenzione nei nostri confronti con dei risultati».