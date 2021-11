Subito in campo al “Mugnaini”, martedì pomeridiano

Subito in campo. La vittoria di Salerno è già alle spalle e la Sampdoria si è ritrovata in mattinata al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco per mettersi immediatamente al lavoro in vista dell’anticipo casalingo con l’Hellas Verona, in programma sabato al “Ferarris” (ore 15.00).

Gruppi. Roberto D’Aversa e lo staff hanno diviso la squadra in due gruppi: scarico in palestra per i calciatori maggiormente impiegati con la Salernitana; allenamento completo per gli altri componenti della rosa a cui si sono aggiunti anche i Primavera Niccolò Bianchi, Gioacchino Catania, Louis Dolcini, Simone Napoli, Liam Perego, Luca Polli, Ivan Saio, Alfonso Sepe e Marco Somma.

Singoli. Per quanto riguarda i singoli Manolo Gabbiadini ha svolto una sessione di scarico personalizzata in piscina; individuale sul campo invece per Maya Yoshida. Nik Prelec e Ronaldo Vieira proseguono il proprio percorso di recupero agonistico. Soltanto terapie e fisioterapia per Mikkel Damsgaard, Fabio Depaoli (affaticamento accusato durante la rifinitura alla gara di Salerno) ed Ernesto Torregrossa. Domani, martedì, appuntamento nel pomeriggio.