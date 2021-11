Pomeridiano a due velocità, mercoledì mattutino

Prosegue con un allenamento pomeridiano la preparazione della Sampdoria alla sfida con l’Hellas Verona, in programma sabato (ore 15.00) al “Ferraris”. Sul campo 2 del “Mugnaini”, Roberto D’Aversa e lo staff hanno diviso la squadra in due gruppi di lavoro sulla base dei minuti accumulati nelle ultime partite. Maya Yoshida ha svolto l’intera seduta con i compagni.

Individuali. Lavori individuali specifici invece per Fabio Depaoli (affaticamento muscolare al polpaccio destro), Manolo Gabbiadini (fastidio al ginocchio destro) ed Ernesto Torregrossa (contusione al polpaccio destro). Per Nik Prelec e Ronaldo Vieira programma di recupero agonistico sul campo; soltanto terapie e fisioterapia infine per Mikkel Damsgaard. Domani, mercoledì, appuntamento a Bogliasco al mattino.