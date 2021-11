La Samp ribalta il Verona: tris blucerchiato al “Ferraris”

Sampdoria 3

Hellas Verona 1

Reti: p.t. 38′ Tameze; s.t. 6′ Candreva, 32′ Ekdal, 45′ Murru.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari (35′ p.t. Yoshida), Colley, Augello (41′ s.t. Murru); Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre (21′ s.t. Silva); Caputo (41′ s.t. Dragusin), Quagliarella (41′ s.t. Gabbiadini).

A disposizione: Ravaglia, Falcone, Chabot, Ciervo, Askildsen, Yepes Laut, Trimboli.

Allenatore: D’Aversa.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale (39′ s.t. Cancellieri), Dawidowicz, Ceccherini; Faraoni, Tameze (29′ s.t. Veloso), Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone (22′ s.t. Lasagna).

A disposizione: Pandur, Berardi, Ruegg, Gunter, Magnani, Bessa, Sutalo, Ragusa.

Allenatore: Tudor.

Arbitro: Maggioni di Lecco.

Assistenti: De Meo di Foggia e Grossi di Frosinone.

Quarto ufficiale: Piccinini di Forlì.

VAR: Banti di Livorno.

AVAR: Baccini di Conegliano.

Note: ammoniti all’11’ s.t. Bereszynski, al 24′ s.t. Ekdal, al 26′ s.t. Thorsby per gioco scorretto, al 20′ s.t. Faraoni, al 35′ s.t. Quagliarella per proteste; recupero 3′ p.t. e 4′ s.t., terreno di gioco in buone condizioni.