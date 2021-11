D’Aversa: «Partita compromessa nel primo tempo, troppi errori»

Dopo due successi di fila, la Sampdoria si ferma a Firenze. Uno stop che Roberto D’Aversa commenta così nel post-gara: «Abbiamo compromesso la partita nel primo tempo. Eravamo stati bravi ad andare in vantaggio, ma l’atteggiamento sui gol presi fa pensare ad una squadra che non ha fatto di tutto per vincere. La Fiorentina ha interpretato con più cattiveria e voglia di fare risultato pieno, pur avendo più qualità di noi. È mancata la ferocia di aggredirli su ogni palla. Andavano più forti di noi e non per una migliore condizione fisica».

Errori. L’allenatore doriano prosegue nella sua analisi: «Sapevamo da che partita venivano e che sarebbero partiti forti. Non possiamo però concedere circostanze come abbiamo concesso: troppi errori contro giocatori di qualità. In Serie A quando sbagli vieni punito. C’è rammarico per il fatto che sono stati più determinati di noi e hanno voluto di più questa vittoria. L’atteggiamento del primo tempo va migliorato assolutamente».