Seduta a più velocità pensando alla Lazio, venerdì mattutino

Mattinata di lavoro a Bogliasco per la Sampdoria. Roberto D’Aversa e il suo staff hanno organizzato una seduta a più velocità, in base a minutaggio delle ultime gare e alle situazioni individuali dei calciatori. Nella prima fase d’allenamento, quella più lunga e comune, anche Fabio Depaoli e Ronaldo Vieira si sono uniti ai compagni per le esercitazioni tecniche e gli sviluppi tattici. A seguire, la squadra si è cimentata in due partite a tutto campo con la partecipazione dei ragazzi della Primavera di Felice Tufano. Previsto un dosaggio per chi è stato impegnato maggiormente a Firenze.

Singoli. Stamane Tommaso Augello ha effettuato una sessione differenziata e specifica. Individuale di recupero agonistico per Ernesto Torregrossa. Mikkel Damsgaard intanto prosegue nel suo percorso riabilitativo. Domani, venerdì, altro mattutino pensando alla Lazio, prossima avversaria al “Ferraris”.