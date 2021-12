Testa alla Coppa Italia: forza, possesso-palla e tiri in porta

Mattinata di sole al “Mugnaini” di Bogliasco e lavoro misto per la Sampdoria in vista dei sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa, in programma giovedì sera (ore 21.00) con il Torino. Roberto D’Aversa e il suo staff hanno iniziato la seduta con attivazione in palestra e forza sul campo 2 per continuarla sul campo 1 a suon di esercitazioni per il possesso-palla e concluderla con tiri in porta. Regolarmente in gruppo Manolo Gabbiadini. Percorsi di recupero agonistico per Ernesto Torregrossa e Ronaldo Vieira; terapie e fisioterapia per Mikkel Damsgaard. Domani, mercoledì, la squadra sosterrà un altro allenamento mattutino.