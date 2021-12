Due gruppi al “Mugnaini”, sabato altra seduta mattutina

La Sampdoria si è rimessa subito in moto dopo il successo sul Torino. Due i gruppi di lavoro mattutino sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco: rigenerativo per i blucerchiati maggiormente impegnati in Coppa Italia; allenamento completo per tutti gli altri, compreso Albin Ekdal, tornato con i compagni al pari – seppur ancora parzialmente – di Ernesto Torregrossa e Ronaldo Vieira. Terapie e fisioterapia per Mikkel Damsgaard. Domani, sabato, altra seduta in mattinata in vista del Venezia.