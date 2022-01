Qui Bogliasco: ok la prima seduta del 2022, lunedì mattutino

Cielo grigio su Bogliasco, dove la Sampdoria è tornata ad allenarsi in vista della doppia sfida con Cagliari e Napoli. Attivazione in palestra, forza sul campo 2 e triangolare a pressione sul campo 1 del “Mugnaini”: questo il menù della prima seduta di gruppo del 2022 blucerchiato (a livello individuale sono stati svolti allenamenti facoltativi già nella giornata di ieri, sabato), a cui hanno preso parte anche i portieri dell’Academy Giacomo Gentile, Ivan Saio e Federico Zorzi.

Appuntamento. Personalizzati in palestra per Albin Ekdal, Adrien Silva e Valerio Verre. Prosegue invece in Danimarca il programma di recupero di Mikkel Damsgaard. Domani, lunedì, nuovo appuntamento mattutino.