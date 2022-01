Due gruppi di lavoro, sabato mattutino in ottica-Napoli

La Sampdoria riprende in due gruppi gli allenamenti a Bogliasco. Lavoro di recupero per chi ha giocato di più con il Cagliari, seduta completa sul campo 2 per tutti gli altri. Terapie e fisioterapia per Maya Yoshida, il cui problema muscolare alla coscia destra sarò rivalutato nei prossimi giorni. Domani, sabato, in agenda un altro mattutino al “Mugnaini”, prima della partenza alla volta di Napoli.