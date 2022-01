Forza e trasformazione a Bogliasco, mercoledì pomeridiano

La Sampdoria continua la fase di avvicinamento alla sfida casalinga con il Torino, in programma sabato pomeriggio al “Ferraris”. Seduta mattutina al “Mugnaini” di Bogliasco, dove Roberto D’Aversa e lo staff hanno diviso la squadra in due gruppi che si sono alternati fra lavori di forza in palestra e sul campo, quindi trasformazione con cambi di direzione e sprint.

Recuperi. Bartosz Bereszynski è tornato a lavorare con i compagni, lavoro parzialmente in gruppo anche per Albin Ekdal. Valerio Verre prosegue invece sul campo il percorso di recupero. Terapie e fisioterapia per Emil Audero e Maya Yoshida. Mikkel Damsgaard continua infine in Danimarca la propria riabilitazione. Domani, mercoledì, la squadra sosterrà un allenamento pomeridiano.