Colley fa la storia: prima vittoria del Gambia in Coppa d’Africa

Omar Colley nella storia. Il difensore della Sampdoria ha capitanato il suo Gambia nella prima indimenticabile partita degli Scorpioni nella Coppa d’Africa, vinta per 1-0 con la Mauritania. A decidere l’incontro – che ha visto il blucerchiato in campo fino allo scadere – è stato un pregevole tiro da fuori di Jallow, messo a segno già al 10′ del primo tempo. Il successo del “Limbe Stadium” proietta i gambiani in testa al Gruppo F a pari merito con il Mali, prossimo avversario domenica 16 gennaio (ore 14.00).