Sono ventidue i blucerchiati di D’Aversa per il Torino

Al termine della rifinitura mattutina, Roberto D’Aversa ha diramato la lista dei 22 convocati per la gara di domani, sabato, allo stadio “Ferraris” di Genova (ore 15.00). Prima chiamata per Andrea Conti. Rientrano Bartosz Bereszynski e Antonio Candreva. Oltre allo squalificato Chabot e a Omar Colley, impegnato in Coppa d’Africa con il suo Gambia, risultano indisponibili Emil Audero, Mikkel Damsgaard, Mohamed Ihattaren, Valerio Verre e Maya Yoshida.

Portieri: Falcone, Ravaglia, Saio.

Difensori: Augello, Bereszynski, Conti, Dragusin, Ferrari, Murru.

Centrocampista: Askildsen, Candreva, Ekdal, Rincón, Thorsby, Trimboli, Vieira, Yepes.

Attaccanti: Ciervo, Caputo, Gabbiadini, Quagliarella, Torregrossa.