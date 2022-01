Coppa Italia: sono ventidue i convocati per Juventus-Sampdoria

Vigilia di Coppa Italia per la Sampdoria che nel pomeriggio è tornata ad allenarsi sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco per preparare l’ottavo di finale con la Juventus, in programma domani, martedì, all'”Allianz Stadium” (ore 21.00, diretta tv su Canale 5). Il tecnico della Primavera, Felice Tufano, ha diretto la seduta coadiuvato da Angelo Palombo, Sergio Spalla e dal preparatore atletico Massimo Catalano. I portieri hanno lavorato agli ordini di Fabrizio Lorieri e Daniele Battara.

Indisponibili. Nove gli indisponibili. Oltre allo squalificato Julian Chabot e a Omar Colley, impegnato in Coppa d’Africa con il Gambia, non saranno della partita Emil Audero (specifico sul campo), Mikkel Damsgaard (iter di recupero in Danimarca), Albin Ekdal (in palestra per la fascite plantare al piede sinistro), Mohamed Ihattaren, Fabio Quagliarella (in piscina per il problema al soleo della gamba destra), Valerio Verre (intenso programma di recupero sul campo) e Maya Yoshida (iter di recupero).

Elenco. A seguire la lista dei 22 blucerchiati convocati per la trasferta di Torino, tra cui compare anche il difensore della Primavera Luigi Aquino (numero 34). Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Falcone, Ravaglia, Saio.

Difensori: Aquino, Augello, Bereszynski, Conti, Dragusin, Ferrari, Magnani, Murru.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Rincón, Thorsby, Trimboli, Vieira, Yepes.

Attaccanti: Ciervo, Caputo, Gabbiadini, Torregrossa.