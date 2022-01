Magnani: «Sampdoria, sono pronto a darti una mano»

«Ho sensazioni positive, arrivo in un grande club, storico. Sono stato accostato tante volte alla Sampdoria, ho sempre desiderato che la cosa andasse in porto e finalmente ci siamo riusciti». Giangiacomo Magnani è un ragazzo serio, tutto d’un pezzo e non lascia facilmente trasparire emozioni. In cuor suo, però, sa bene che il suo approdo in blucerchiato rappresenta una tappa cruciale del suo percorso di crescita.

Salto. «Il mio obiettivo – spiega il difensore di Correggio, già in campo in Coppa Italia con la Juventus – è quello di dare una mano a squadra e società e portare a termine questa stagione nel migliore di modi. Personalmente spero di riuscire a fare qui quel salto di qualità che inseguo da un po’ di tempo».