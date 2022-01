Sviluppi tecnico-tattici e recupero aerobico al “Mugnaini”

Secondo giorno di lavoro a Bogliasco per Marco Giampaolo e il suo staff. Sul campo 1 del “Mugnaini” il tecnico ha diretto una seduta pomeridiana incentrata su sviluppi tecnico-tattici a media intensità e circuito aerobico di recupero finale per l’intero gruppo a disposizione.

Agenda. Parzialmente con i compagni ha lavorato anche Valerio Verre, che prima e dopo ha svolto esercizi personalizzati. Emil Audero si è sottoposto a terapie e fisioterapia prima di svolgere un allenamento individuale tra i pali; terapie, fisioterapia, lavoro organico in palestra e primo test sul campo con una sessione specifica per verificare l’affaticamento al soleo della gamba destra per Fabio Quagliarella. Infine, percorsi individuali di recupero agonistico per Mikkel Damsgaard e Maya Yoshida. Domani, venerdì, è in agenda una doppia seduta.