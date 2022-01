Ripresa tecnico-tattica al “Mugnaini”, giovedì doppia seduta

La Sampdoria si è rimessa in moto a Bogliasco. Privi di Tomás Rincón – impegnato con il Venezuela nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 – ma con il recuperato Valerio Verre in gruppo, i blucerchiati di Marco Giampaolo hanno sostenuto un allenamento pomeridiano sul campo 1 del “Mugnaini” incentrato su attivazione coordinata dal preparatore atletico Roberto De Bellis ed esercitazioni tecnico-tattiche.

Singoli. Per quanto riguarda i singoli Kristoffer Askildsen ha svolto soltanto la prima parte di lavoro con i compagni per un fastidio al flessore della coscia sinistra; primi test con il gruppo invece per Emil Audero; individuali specifici programmati per Albin Ekdal, Manolo Gabbiadini e Ronaldo Vieira. Doppia sessione finalizzata al recupero agonistico per Fabio Quagliarella mentre Maya Yoshida continua la propria riabilitazione muscolare. Mikkel Damsgaard prosegue infine il proprio protocollo di recupero in Danimarca. Domani, giovedì, è in agenda una doppia seduta.