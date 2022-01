Coppa d’Africa: il Gambia di Colley eliminato dal Camerun

Si spezza ai quarti di finale della Coppa d’Africa 2021 il sogno del Gambia. Al “Douala Stadium” Omar Colley e compagni sono stati battuti per 2-0 (50′ e 57′ Toko Ekambi) dai padroni di casa del Camerun e hanno salutato la competizione continentale. Un torneo comunque positivo per i debuttanti Scorpioni e, nello specifico, per il blucerchiato, ancora titolare al centro della difesa e in campo per tutto l’arco dell’incontro.