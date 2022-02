La Samp è tornata in campo, mercoledì doppia seduta

La Sampdoria è tornata in campo e, sotto il sole di Bogliasco, ha cominciato a preparare la sfida casalinga di domenica con il Sassuolo. Sempre privo dei nazionali Omar Colley e Tomás Rincón, Marco Giampaolo e staff hanno incentrato l’allenamento pomeridiano sul campo 1 su esercitazioni tecniche, prove tattiche e partite a tema. Lavori sul campo per Albin Ekdal (squalificato), Fabio Quagliarella e Ronaldo Vieira. Programma individuale tra palestra e campo per Maya Yoshida; percorso di recupero per Mikkel Damsgaard. Domani, mercoledì, i blucerchiati sosterranno al “Mugnaini” una doppia seduta.