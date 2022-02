Successo sulla Bolivia e sconfitta in Uruguay per Rincón

Una vittoria e una sconfitta. Questo l’esito delle due sfide con Bolivia e Uruguay, affrontate dal blucerchiato Tomás Rincón con il Venezuela nell’ambito delle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022.

Bolivia. Nonostante l’ultima posizione in classifica e il discorso qualificazione già compromesso, venerdì 28 gennaio, sul prato dello stadio “Agustin Tovar-La Carolina” di Barinas, i Vinotinto di José Pekerman hanno superato per 4-1 la Bolivia, trascinati da Rondon (24′, 34′ e 67′) e Machis (55′) che hanno reso vano il tentativo di accorciare le distanze di Miranda (38′). Novanta minuti e prova di grande sostanza in mezzo al campo per capitan Rincón.

Uruguay. Meno fortunata invece la trasferta in Uruguay per il centrocampista doriano – titolare, in campo per l’intero arco dell’incontro e ammonito all’80’ – e i suoi connazionali che mercoledì 2 febbraio, allo stadio “Centenario” di Montevideo, sono stati superati con identico risultato (4-1) dalla Celeste (1′ Bentancur, 23′ De Arrascaeta, 46′ Cavani, 53′ Suarez rig., 65′ Martinez).