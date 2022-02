Giovinco: «Felice di ritrovare la Serie A con la Sampdoria»

La Formica Atomica si veste di blucerchiato. Sebastian Giovinco è ufficialmente un calciatore della Sampdoria. Accostato in passato al club di Corte Lambruschini, l’attaccante è arrivato a Genova soltanto ora per colmare il vuoto lasciato da Manolo Gabbiadini, infortunato. «Quando ho ricevuto la chiamata, non ci ho pensato un attimo a dire sì: ho fatto le valigie e mi sono messo in viaggio – le sue prime parole al media ufficiale -. In futuro vivrò a Toronto ma treni come questo vanno presi al volo: sono felicissimo di tornare a giocare in Serie A, in un club prestigioso e con una maglia dal grande fascino».

Lotta. L’obiettivo è chiaro: mettere la sua qualità a disposizione della squadra per raggiungere insieme l’obiettivo comune. «Ritrovo Quagliarella e Candreva – prosegue -, con i quali ho mantenuto un ottimo rapporto. Di mister Giampaolo ho sentito parlare benissimo da ex compagni che hanno lavorato con lui, ma ho accettato questa sfida a prescindere da tutto e da tutti. Siamo in lotta per la salvezza: ci sono momenti nell’arco di una stagione in cui devi saper soffrire, ma sono sicuro che rimanendo uniti, con la forza del gruppo, ne verremo fuori».