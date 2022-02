Sono ventidue i blucerchiati di Giampaolo per il Milan

La Sampdoria ha completato questa mattina la preparazione alla trasferta di Milano, dove domani, domenica, scenderà in campo alle 12.30 per affrontare il Milan. Al termine della seduta di rifinitura svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Marco Giampaolo ha diramato la lista dei 22 blucerchiati per la sfida del “Meazza” tra i quali compare anche il difensore della Primavera Giovanni Bonfanti (numero 35). Indisponibili Kristoffer Askildsen, Mikkel Damsgaard, Manolo Gabbiadini, Sebastian Giovinco e Maya Yoshida. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Bonfanti, Colley, Conti, Ferrari, Magnani, Murru.

Centrocampisti: Candreva, Ekdal, Rincón, Sabiri, Sensi, Thorsby, Trimboli, Vieira.

Attaccanti: Caputo, Quagliarella, Supriaha.