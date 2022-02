Ancora due gruppi al “Mugnaini”, intervento ok per Gabbiadini

La Sampdoria prosegue la fase di avvicinamento alla gara con l’Empoli, in programma sabato al “Ferraris” (ore 15.00). Marco Giampaolo e il suo staff hanno diviso nuovamente la squadra in due gruppi: aerobico rigenerante con e senza palla per chi ha accumulato più minuti con il Milan, ai quali si è aggiunto Maya Yoshida che ha svolto il primo test con i compagni; forza in palestra e trasformazione sul campo 1 del “Mugnaini” per tutti gli altri disponibili. Per quanto riguarda i singoli, Kristoffer Askildsen ha svolto un programma di recupero agonistico; lavori personalizzati di preparazione per Sebastian Giovinco. Mikkel Damsgaard continua invece la propria tabella di marcia verso il rientro.

Intervento. È perfettamente riuscito infine l’intervento chirurgico per la ricostruzione del crociato anteriore del ginocchio sinistro al quale è stato sottoposto in mattinata Manolo Gabbiadini. L’intervento, che è durato circa 90 minuti, è stato effettuato dal professor Stefano Zaffagnini e dalla sua équipe. L’attaccante resterà ricoverato presso la casa di cura “Madre Fortunata Toniolo” di Bologna per il normale decorso post-operatorio, per proseguire poi a Genova l’iter riabilitativo. Domani, mercoledì, è in agenda una nuova seduta pomeridiana.