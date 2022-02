Mattutino tra tecnica e partitella a tema, venerdì si replica

Cielo nuvoloso sopra Bogliasco, dove la Sampdoria ha svolto una seduta mattutina a base di lavori in agilità, seguiti da un’esercitazione tecnica e da una partita a tema su campo ridotto. Per Omar Colley e Albin Ekdal lavoro singolo di scarico, al quale si è unito anche Andrea Conti, che non ha partecipato all’ultima partitella. Sebastian Giovinco e Stefano Sensi hanno svolto una sessione tecnica individuale sul campo. Per Kristoffer Askildsen individuale nella palestra nel centro sportivo “Mugnaini”. Continua intanto il percorso di recupero per Mikkel Damsgaard. Prima fase del programma di recupero post-operatorio per Manolo Gabbiadini, che viene seguito giornalmente dallo staff blucerchiato nella sua residenza genovese. Domani, venerdì, si replica al mattino.