A Bogliasco lavoro di scarico, sabato altro mattutino

Allenamento di scarico sul campo 2 del centro sportivo “Gloriano Mugnaini per la Sampdoria. Il gruppo dopo una prima fase di lavoro è passato ad un’attivazione con esercitazione tattica per lo sviluppo delle palle inattive. La seduta si è poi conclusa con i tiri in porta, duranti i quali Nicola Ravaglia ha rimediato una contusione ad un dito della mano destra. Sebastian Giovinco e Stefano Sensi hanno lavorato con i compagni, aggiungendo anche un lavoro tecnico psicocinetico. Per Kristoffer Askildsen programma in palestra. I due lungodegenti Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini hanno portato avanti i rispettivi piani di recupero. Domani, sabato, altro appuntamento mattutino in ottica-Atalanta.