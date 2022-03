Ripresa in tre gruppi, mercoledì seduta pomeridiana

Ripresa degli allenamenti a Bogliasco, dove Marco Giampaolo e il suo staff hanno diviso la squadra in tre gruppi in base al minutaggio. Chi ha giocato di più a Bergamo si è diviso tra palestra e scarico. Chi è subentrato all’intervallo ha fatto un lavoro in campo incentrato sulla potenza aerobica. Per tutti gli altri, il programma prevedeva attivazione, agilità, possessi e partitella sul campo 2 del centro sportivo “Gloriano Mugnaini”.

Singoli. Kristoffer Askildsen ha svolto una seduta differenziata sul campo. Terapie e fisioterapia per Ronaldo Vieira, che ha subito una contusione ad una caviglia. Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini nel frattempo stanno portando avanti i rispettivi iter di recupero. Domani, mercoledì, appuntamento pomeridiano.