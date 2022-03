Ancora gruppi al “Mugnaini”, giovedì seduta mattutina

La Sampdoria continua la preparazione alla trasferta di Udine. Sotto lo sguardo del presidente Marco Lanna, sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco Marco Giampaolo e il suo staff hanno diviso la squadra in due gruppi: lavori tecnico-atletico rigenerativi per i blucerchiati che hanno accumulato più minuti a Bergamo; espressione di forza dinamica in campo e trasformazione con lavori tattici per il resto dei disponibili.

Agenda. Per quanto riguarda i singoli personalizzato di recupero sul campo per Kristoffer Askildsen e in palestra per Alex Ferrari e Ronaldo Vieira. Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini proseguono i rispettivi programmi di recupero agonistico. Domani, giovedì, è in agenda una sessione mattutina.