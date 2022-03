Verso Udine: primo test in gruppo per Vieira, venerdì mattutino

Meno due a Udinese-Sampdoria. Marco Giampaolo ha lavorato in mattinata sulla base di questo programma: riscaldamento in agilità, esercitazione tecnica e lavoro tattico a tema sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco. Primo test in gruppo per Ronaldo Vieira. Vladyslav Supriaha ha svolto invece una seduta differenziata programmata. Per Kristoffer Askildsen individuale sul campo. Programmi di recupero agonistico per Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini. Domani, venerdì, allenamento mattutino prima della partenza in direzione Udine.