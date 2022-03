Doppia seduta al “Mugnaini”, giovedì all’ora di pranzo

La Sampdoria prosegue la fase di avvicinamento alla trasferta di Venezia con una doppia sessione di allenamento a Bogliasco. Nel corso della mattinata, Marco Giampaolo e lo staff hanno diviso la squadra in gruppi per svolgere lavori di forza e trasformazione tattica sul campo 2 del “Mugnaini”. Tutti presenti, tranne Sebastian Giovinco che ha svolto una seduta di gestione in acqua.

Appuntamento. L’allenamento del pomeriggio, previsto sul campo, è stato sostituito da una lunga seduta in sala video e lavori in palestra a seconda delle esigenze individuali. Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini proseguono i rispettivi programmi di recupero agonistico. Domani, giovedì, appuntamento fissato all’ora di pranzo.