Tecnico-tattico al “Mugnaini”, venerdì mattutino e partenza

In vista del lunch match di domenica a Venezia, la Sampdoria si è allenata all’ora di pranzo al “Mugnaini” Bogliasco, dove è salito in visita anche il presidente Marco Lanna. Marco Giampaolo e il suo staff hanno diretto una seduta sul campo 2 a base di esercitazione tecnica, prolungato lavoro tattico e partitella 10 contro 10 a campo ridotto.

Singoli. Per quanto riguarda i singoli, differenziato gestionale tra palestra e piscina per Omar Colley (fastidio al ginocchio sinistro) e Sebastian Giovinco (affaticamento muscolare). Programmi di recupero agonistico per Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini. Domani, venerdì, è in agenda una seduta mattutina, quindi nel pomeriggio la partenza in treno alla volta di Mestre.