I blucerchiati di Giampaolo per Venezia-Sampdoria

Ultimata la rifinitura mattutina al “Mugnaini” di Bogliasco, Marco Giampaolo ha reso nota la lista dei 24 convocati per la trasferta di Venezia, in programma domenica al “Penzo” (ore 12.30). Gli unici a non salire sul treno Frecciarossa 99428 partito questo pomeriggio dalla stazione di Genova Brignole e diretto in Laguna sono stati gli indisponibili Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Conti, Ferrari, Magnani, Murru, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Ekdal, Rincón, Sabiri, Sensi, Thorsby, Trimboli, Vieira.

Attaccanti: Caputo, Giovinco, Quagliarella, Supriaha.