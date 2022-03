Caputo e la sua doppietta: «Salvo la Samp coi miei gol»

Nove gol, meno uno dalla doppia cifra. Ciccio Caputo è il vero trascinatore della Sampdoria 2021/22, ma lui per primo sa che un giocatore da solo non può fare nulla. «A Venezia abbiamo fatto una vittoria di squadra, di gruppo, su un campo difficile – dice il numero 10 -. Abbiamo preparato la settimana bene, uniti. Questa non è una vittoria che ci tira fuori definitivamente, anche se è importante. Il primo gol ci ha dato fiducia e consapevolezza. Poi con il secondo si è messo tutto il binario giusto. Ci tenevo per i tifosi, perché sono i primi che soffrono. Sono venuti anche in stazione venerdì, ci tenevo a esultare sotto di loro. Ci mettono cuore per questa maglia e noi siamo contenti per loro».

Salvezza. Da gennaio in avanti, l’attaccante di Altamura ha segnato ben 5 reti. «Fisicamente sto bene – ammette la punta -, sento la fiducia del mister, che è molto importante. All’inizio ho avuto alti e bassi, ma ora mi godo il presente: voglio trascinare squadra e compagni alla salvezza. Lottiamo partita dopo partita e conquistiamo l’obbiettivo. Io sono contento quando segno, ma solo se facciamo punti. Spero di arrivare in doppia cifra e salvare la Samp con i miei gol».